Motorsport Auer nach Hockenheim-DTM-Sieg mit sehr guter Titelchance

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lucas Auer fährt am Sonntag um den DTM-Titel/Archivbild Foto: APA/AMG CUSTOMER

D er Tiroler Lucas Auer hat am Samstag mit einem Sieg auf dem Hockenheimring vor dem letzten Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) gesamt bis auf zwei Punkte zum führenden BMW-Piloten Sheldon van der Linde aufgeschlossen. In einem am Anfang wegen diverser Unfälle und Safety-Car-Phasen spektakulären Rennen gewann der 28-jährige Auer in seinem Mercedes vor dem Südafrikaner, zwischen den beiden geht es am Sonntag (13.30 Uhr, live ServusTV, ProSieben) um den Titel.