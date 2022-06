Wiener Regenbogenparade lädt zur 26. Ausgabe

Werbung

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen im Kunsthistorischen Museum oder der Albertina, einem Special Screening im Filmmuseum, Beach Days oder auch medizinischen Vorträgen wird an diesem Ausnahmetag der Vienna Pride ebenfalls geboten. Die Abschlusskundgebung startet dann um 18.00 Uhr erneut am Rathausplatz. Im Mittelpunkt der Vienna Pride steht heuer der russische Angriffskrieg bzw. die Solidarität der LGBTIQ-Community mit der Ukraine und trägt das Motto "Pride against hate - make love, not war!".

(S E R V I C E - Vienna Pride: https://viennapride.at/)