Winterreifenpflicht bei Schnee und Eis ab 1. November .

Ab 1. November gilt für Fahrzeuge auf Österreichs Straßen wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Darauf wies der ÖAMTC in einer Aussendung am Donnerstag hin - also noch früh genug, um einen etwaigen Termin für den Wechsel beim Reifenhändler auszumachen.