Auf Tournee "Der Watzmann ruft" ein allerletztes Mal

Fälbl, Prokopetz und Ambros wollen noch einmal auf Tournee gehen Foto: APA/STEFAN M. PRAGER

"Wie schallt es von der Höh': Hollaröhdulliöh - amoi geht's no!" - denn das legendäre Rustical "Der Watzmann ruft" geht noch einmal "in der für alle Beteiligten besten Besetzung" (Producer und Ambros-Manager Peter Fröstl) auf die allerletzte Tournee, wie Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Christoph Fälbl in Berchtesgaden angekündigt haben, natürlich stilvoll mit dem mächtigen Berg im Hintergrund, der sich allerdings leider schicksalhaft in einen Wolkenvorhang hüllte.