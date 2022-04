Aufnahmeantrag Finnlands Regierungschefin: NATO-Entscheidung binnen Wochen

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Finnland und Schweden wollen in die NATO Foto: APA/AFP/dpa/Reuters

F innland will nach Angaben von Regierungschefin Sanna Marin bereits in den kommenden Wochen über einen möglichen Antrag zur Aufnahme in die NATO entscheiden. Die Entscheidung über einen Aufnahmeantrag in das Verteidigungsbündnis werde "ziemlich schnell" und "innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten" fallen, sagte Marin am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm.