Corona-Fall beim „Dan Mladine“ in Steinbrunn .

Eine Person, die sich am 12. September am „Dan Mladine“, dem Festival des Kroatischen Akademikerklubs, in Steinbrunn aufgehalten hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Besucher des Festivals werden ersucht, sich einem PCR-Test zu unterziehen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten.