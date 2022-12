Tradition Auftakt zur Sternsingeraktion 2023 bei Kardinal Schönborn

Sternsinger bei Kardinal Schönborn Foto: APA/EVA MANHART

M it dem traditionellen Auftaktbesuch bei Kardinal Christoph Schönborn ist am Dienstag die heurige Sternsingeraktion gestartet, wie Kathpress meldet. Fünf Kinder aus der Pfarre Votivkirche hatten den Wiener Erzbischof besucht - stellvertretend für rund 14.000 Kinder, die allein in der Erzdiözese Wien in den kommenden eineinhalb Wochen unterwegs sein werden, um für Menschen in Not zu sammeln und den Segen in die Häuser und Wohnungen zu tragen.