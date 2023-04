Auktion zugunsten der Renovierung von Hundertwasser-Schiff

Werbung

Nach dem Tod Hundertwassers ging das Schiff an der Donau in Tulln vor Anker. 2015 wurde die "Regentag" unter Denkmalschutz der Republik Österreich gestellt und bis 2022 wurde oberhalb der Wasserkante innen und außen saniert. Als man das Schiff schließlich aus dem Wasser hob, wurden Risse und undichte Stellen festgestellt. Wie Kinsky im Katalog zur am Donnerstag (20. April, 17.00 Uhr) stattfindenden Auktion im Katalog informiert, braucht die Stiftung neben den bereits aufgebrachten Kosten von 400.000 Euro zur Erhaltung der originalen Holzkonstruktion für die nächsten 20 bis 25 Jahre noch rund 100.000 Euro.

"Die 'Regentag' ist nicht nur ein Schiff, sondern auch ein Werk des Künstlers, mit der eigenen Werknummer 703", erläutert Andrea C. Fürst von der Hundertwasser Privatstiftung. "Nach Umbauten in den Werften Venedigs lebte und arbeitete er jahrelang auf der Regentag. 1976 segelte er sie mit Kapitän Horst Wächter nach Neuseeland, wo sie vor seinem Land in der Bay of Islands vor Anker ging. 2004 ließ sie Bürgermeister Willi Stift anlässlich einer Hundertwasser Ausstellung nach Tulln bringen."

Der Erlös der Auktion soll zur Gänze der Sanierung zugute kommen. Zu den angebotenen Originalgrafiken erklärte Fürst: "Hundertwasser schuf in seinen Grafikauflagen Farbversionen und Varianten und verfolgte damit das Ziel, entsprechend der Vielfalt der Natur Unikate innerhalb eines Auflagendrucks herzustellen." Mit dem Siebdruck 10002 "Nights Homo Humus Come Va How Do You" gelang es ihm etwa, in einer Auflage von 10.002 Exemplaren jedes Blatt in unterschiedlicher Farbigkeit zu gestalten.

Weitere Highlights der Auktion sind japanische Farbholzschnitte und Radierungen, in kleinen Auflagen gedruckt, sowie einige Probedrucke, die noch nie ausgestellt oder publiziert wurden. Aber auch Objekte aus Holz, Glas und Keramik sowie einzigartige Münzobjekte kommen zur Auktion.

Der 2000 verstorbene Künstler zählt zu den international bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Hundertwasser setzte sich für die Erhaltung unserer natürlichen Lebensräume ein, er plädierte für eine abfallfreie Gesellschaft, initiierte Baumpflanz- und Begrünungsaktionen und gestaltete Original-Poster zugunsten des Umweltschutzes.

(S E R V I C E - Online-Katalog: https://imkinsky.com/online-katalog/900/759/2)