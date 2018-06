Zootiere in Rheinland-Pfalz wieder eingefangen .

Die im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz aus ihren Gehegen entkommenen Raubtiere sind wieder eingefangen worden. Die zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar konnten aufgrund von Schäden an den Gehegezäunen am Freitag ausreißen. Ein ebenfalls entkommener Bär wurde erschossen. Die Raubtiere aus dem Eifel-Zoo in Lünebach sind nach Behördenangaben inzwischen wieder "in ihrem Gehege".