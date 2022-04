WikiLeaks-Gründer Auslieferungsbeschluss für Assange an die USA ausgefertigt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Protest von Unterstützerin des WikiLeaks-Gründers Foto: APA/dpa

I m juristischen Tauziehen um die Auslieferung von Julian Assange an die USA ist die Überstellung des WikiLeaks-Gründers in die Vereinigten Staaten einen Schritt näher gerückt. Der Westminster Magistrates Court erließ am Mittwoch in London den formellen Auslieferungsbeschluss. Dieser geht nun zur endgültigen Entscheidung an die britische Innenministerin Priti Patel. Assanges Anwälte haben jedoch eine Frist von vier Wochen, um weitere Einspruchsgründe vorzubringen.