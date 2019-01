Doppelstaatsbürgerschaft für Österreicher nach Brexit .

Im Falle eines ungeregelten Brexit soll den rund 25.000 in Großbritannien lebenden Österreichern die Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft eröffnet werden. Das kündigte Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag in einer Pressekonferenz an. Britische Staatsbürger in Österreich würden hingegen ihr Aufenthaltsrecht verlieren.