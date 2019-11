"Ich habe entschieden, nächstes Jahr bei den Spielen in Tokio zu starten", sagte der 36-Jährige in einer YouTube-Botschaft am Freitag. "Ich bin wirklich aufgeregt, wieder teilzunehmen. Ich bin zurück auf der Bahn und hoffe, meine Tempofähigkeit nicht verloren zu haben." Nach zwei Doppelerfolgen über 5.000 und 10.000 Meter bei den Sommerspielen 2012 in London und 2016 in Rio war Farah zum Marathon gewechselt. 2018 gewann er in Chicago.

Farah trainierte von 2011 bis 2016 im inzwischen eingestellten Nike Oregon-Project mit Coach Alberto Salazar. Der US-Trainer ist im Oktober wegen Verstößen gegen die Antidoping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Salazar hatte angekündigt dagegen Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) einzulegen.