Ausnahmezustand Bandenkriminalität: Großstadt in El Salvador umzingelt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

I m Kampf gegen die Bandenkriminalität in El Salvador haben rund 10.000 Soldaten und Polizisten die Großstadt Soyapango nahe der Hauptstadt San Salvador umstellt. Die Stadt sei "vollständig umzingelt", gab Präsident Nayib Bukele am Samstag auf Twitter bekannt. Mit Sturmgewehren bewaffnete Soldaten und Polizisten fahndeten in der Stadt nach Bandenmitgliedern. Militärfahrzeuge und Polizeiautos fuhren durch die Straßen, auch Drohnen waren im Einsatz.