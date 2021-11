Mann in OÖ 17 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Ganz so sinnlos sind die Corona-Ausreisekontrollen nicht: In Allerheiligen im Mühlkreis (Bezirk Perg) ist den Behörden bei einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle nämlich ein 50-jähriger Fahrzeuglenker ins Netz gegangen, der offenbar 17 Jahre lang ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mitteilte, fand die Anhaltung bereits am Mittwoch auf der Naarntal Straße (L-572) statt.