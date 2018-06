"Die Regierungsparteien peitschen den EU-Kanada-Handelspakt derzeit durchs Parlament und wollen nächste Woche im Nationalrat die Ratifizierung beschließen", erklärte Leichtfried nach der Abstimmung auf Antrag der SPÖ für eine Volksabstimmung über CETA.

Die Sozialdemokraten wollen, dass die Bürger über umstrittene Sonderklagsrechte für Konzerne in CETA abstimmen. "Diese Chance, ihr Wahlversprechen doch noch einzuhalten, hat die FPÖ nicht genutzt, und ist wieder krachend umgefallen", kritisierte der SPÖ-Europasprecher.

Auch zwei weitere Anträge der SPÖ wurden von ÖVP und FPÖ nicht mitgetragen. Die Sozialdemokraten wollten auch "eine nationale Sonderregelung bei Konzernklagen" und dass "nachträgliche Änderungen im CETA-Vertrag die Zustimmung der nationalen Parlamente brauchen". Aber, so die Kritik des früheren Infrastrukturministers und EU-Politikers Leichtfried: "Die Regierungsparteien lehnen es ab, Konzernklagen wie alle anderen Rechtsstreitigkeiten auch, vor ordentlichen öffentlichen Gerichten auszutragen."

Noch unter der Regierung des heutigen SPÖ-Klubobmanns Christian Kern hatte CETA die erste Stufe genommen und wird "vorläufig angewendet". Dabei sollte es fürs erste aber auch bleiben, finden die Sozialdemokraten. Denn der gesamte Investitionsschutz inklusive der Konzernklagerechte gelte erst, wenn auch Österreich und somit der Nationalrat zugestimmt habe, wurde von den Roten zuletzt betont.

"Erfreut" waren die NEOS nach dem Expertenhearing und den Abstimmungen. "Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig CETA gerade für eine kleine und offene Volkswirtschaft wie Österreich ist", so Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn. "Der Vertrag mit Kanada ist das bis jetzt am besten vorbereitete und ausgearbeitete Handelsabkommen der EU, gerade was Rechtssicherheit und den Schutz von Umwelt- und Sozialstandards angeht. Eine Absenkung von Standards, wie von Kritikern gern heraufbeschworen wird, ist nicht der Fall", so Schellhorn. Die NEOS begrüßen auch die neuen Schiedsgerichte mit "hohen Transparenzregeln".

Die ÖVP war immer schon für CETA. Die FPÖ war vor den Wahlen gegen CETA, forderte eine Volksabstimmung. Das Regierungsabkommen führte zum Wandel der Freiheitlichen. ÖVP, FPÖ und NEOS beschlossen die Regierungsvorlage, dass der Vertrag zur Ratifizierung von CETA im Nationalratsplenum behandelt werden kann. Das soll am 14. Juni der Fall sein.