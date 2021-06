Bratislava: Kurz trifft slowakischen Amtskollegen Heger .

Nur sechs Wochen nach ihrem Treffen in Wien kommen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der slowakische Regierungschef Eduard Heger am Dienstag erneut zu einer bilateralen Begegnung zusammen. Diesmal fährt Kurz in die slowakische Hauptstadt. Nach einem Arbeitsgespräch nehmen Kurz und Heger am Nachmittag in Bratislava am GLOBSEC-Sicherheitsforum teil. Ein ursprünglich geplantes Dreiertreffen mit dem tschechischen Premier Andrej Babis wurde kurzfristig abgesagt.