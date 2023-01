Australian Open Djokovic will Hürde Tsitsipas zum 22. Major-Titel nehmen

Der Sieger dieses Duell ist am Montag Nummer 1 der Welt Foto: APA/Reuters/dpa

E in Jahr nach seiner Abschiebung noch vor dem ersten Schlag bei den Australian Open will Novak Djokovic am Sonntag wieder die Siegestrophäe holen. Der 35-jährige Serbe kann das nirgends so gut wie in Melbourne. Sollte sich Djokovic am Sonntag (09.30 Uhr MEZ/live ServusTV, Eurosport) gegen Herausforderer Stefanos Tsitsipas durchsetzen, wäre es schon sein zehnter Grand-Slam-Titel "down under". Und er würde mit Allzeitleader Rafael Nadal mit dem 22. Major-Titel gleichziehen.