Medwedew, Rublew, Sabalenka und Muguruza in Melbourne weiter

Aus den Top 16 der Setzlisten hat sich am Dienstag bei den Tennis-Australian-Open zumindest vorerst niemand eine Auftaktblöße gegeben. Co-Titelfavorit Daniil Medwedew (Nr 2) besiegte Henri Laaksonen (SUI) 6:1,6.4,7:6(3), sein russischer Landsmann Andrej Rublew (5) Gianluca Mager (ITA) 6:3,6:2,6:2. Mit Felix Auger-Aliassime (CAN-9) kam ein weiterer Top-Ten-Mann weiter. Bei den Frauen stieg Aryna Sabalenka (BLR-2) in drei Sätzen, Garbine Muguruza (ESP-3) in zwei Sätzen auf.