Zwei Kinder bei Hüpfburg-Unglück getötet

Bei einem schweren Unfall mit einer Hüpfburg im australischen Bundesstaat Tasmanien sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Mehrere weitere Kinder seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, als heftiger Wind die aufblasbare Burg in die Luft gewirbelt habe, teilte die örtliche Polizei mit. Die Kinder seien aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Einige Verletzte seien noch am Unfallort versorgt worden, andere in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.