Fußball Australier Postecoglou neuer Tottenham-Trainer

Tottenham holt Australier Postecoglou als Trainer Foto: APA/dpa

T ottenham Hotspur hat den Australier Ange Postecoglou als Cheftrainer engagiert. Das gab der in der abgelaufenen Saison der Premier League nur auf Platz acht gelandete Fußball-Traditionsclub aus London am Dienstag bekannt. Der 57-jährige Postecoglou hatte bisher Celtic Glasgow betreut, das er in der schottischen Liga heuer zum Triple führte. Bei Tottenham avanciert er zum ersten australischen Coach in der Premier League.

Sein Vorgänger Antonio Conte war im März gefeuert worden. Seither waren Cristian Stellini und Ryan Mason als Interimstrainer der Spurs im Amt gewesen.