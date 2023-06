Fußball Austria-Finanzvorstand Krisch muss sofort gehen

Krisch muss sich von dem Verein verabschieden Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

A ustria Wiens Finanzvorstand Gerhard Krisch wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Den Beschluss habe der Aufsichtsrat bereits am Mittwoch in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung getroffen. Bis ein Nachfolger bestellt ist, soll Alexander Korinek, bisher Leiter der Finanzabteilung, als Interimsvorstand die Agenden übernehmen.

Die Trennung zu einem späteren Zeitpunkt war bereits beschlossen gewesen. Bis zum Ablauf seines Vertrages im Jahr 2024 sollte Krisch noch weiterarbeiten.