Fußball Austria holt 3:3 in Salzburg - Rapid besiegt Klagenfurt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sesko rettete Salzburg im Finish per Elfmeter das Remis Foto: APA/KRUGFOTO

D ie Wiener Austria hat am Ostersonntag einen Punkt bei Meister Red Bull Salzburg entführt - beinahe wären es sogar drei gewesen. Die Wiener drehten eine dramatische Partie nach 0:2-Pausenrückstand und gingen in Führung. Benjamin Sesko rettete den Salzburgern in der 92. Minute mit einem umstrittenen Elfmeter, seinem zweiten Treffer im Spiel, das 3:3 und ihre Serie von nun 38 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage. Rapid besiegte Austria Klagenfurt mit 3:1 (1:0).