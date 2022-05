Fußball Austria in Überzahl holte im Derby gegen Rapid 1:1

Für Robin Dutts Team gab es in Salzburg nichts zu holen Foto: APA/KRUGFOTO

S o wie die drei bisherigen Saisonduelle zwischen Rapid und der Austria hat auch das 336. große Wiener Fußball-Derby am Sonntag ein 1:1 gebracht. Die Austria holte nach 0:1-Rückstand zuhause gegen Rapid in Überzahl noch einen Punkt, blieb damit bis auf zwei Zähler an den drittplatzierten Hütteldorfern dran. Bereits zuvor besiegte Red Bull Salzburg den WAC mit 4:0 (3:0), Sturm Graz gewann bei Austria Klagenfurt 2:1 (0:0). In jeder Partie gab es je einen Platzverweis.