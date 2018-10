Herbstsaison für Grünwald wohl zu Ende .

Fußball-Bundesligist Austria Wien muss in der Herbstsaison wohl auf Kapitän Alexander Grünwald verzichten. Der 29-Jährige erlitt im Heimspiel gegen Sturm Graz am Sonntag eine Schulterluxation, bei der auch die Gelenklippe (Labrum) riss. Das teilte der Club am Montagnachmittag mit.