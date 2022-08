Transfer Austria-Stürmer Djuricin wechselt zu HNK Rijeka

Djuricin wechselt nach Rijeka Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

D ie Wiener Austria muss am letzten Tag des Sommer-Transferfensters den Abgang von Stürmer Marco Djuricin verkraften. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der 29-Jährige nach eineinhalb Jahren bei den "Veilchen" zum kroatischen Club HNK Rijeka. Für die Austria erzielte Djuricin in 53 Pflichtspielen insgesamt 19 Treffer, in der abgelaufenen Saison war er mit neun Toren bester Austria-Torjäger.