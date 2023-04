Fußball Austria Wien erstmals mit mehr als 6.000 Mitgliedern

Mitgliederrekord bei den "Veilchen" Foto: APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

F ußball-Bundesligist Austria Wien hat erstmals in seiner Clubgeschichte mehr als 6.000 Mitglieder. Das teilten die "Veilchen" am Mittwoch mit. Außerdem dürfen sich die Wiener mit durchschnittlich 11.224 Besuchern auch über den höchsten Zuschauerschnitt ihrer Bundesliga-Geschichte freuen. Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer auf Platz fünf in der Meistergruppe, wegen finanzieller Probleme verfügt Violett aber noch über keine Lizenz für die kommende Saison.