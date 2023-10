Fußball Austria Wien siegt in Tirol, Remis zwischen Altach und WAC

Zweiter Sieg in Folge für die Austria aus Wien Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie Wiener Austria hat am Sonntag in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga ihren dritten Saisonsieg eingefahren. Die "Veilchen" von Trainer Michael Wimmer gewannen in Innsbruck gegen die WSG mit 2:0 (1:0), die Tiroler mussten nach einer Roten Karte für David Gugganig die letzten 20 Minuten in Unterzahl bestreiten. In Altach trennten sich der SCR und der Wolfsberger AC 0:0. Im letzten Spiel der Hinrunde empfängt der SK Rapid in Hütteldorf Austria Klagenfurt (17.00 Uhr).