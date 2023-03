Auswirkungen Deutscher Verkehrsstreik trifft auch Österreich massiv

Am Montag es zu Störungen im Bahnverkehr Foto: APA/THEMENBILD

E in gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland am Montag wird auch in Österreich zu massiven Auswirkungen im Zugverkehr und in der Luftfahrt führen. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.