Erdbeben in Kroatien auch in Österreich zu spüren .

Ein Beben der Stärke 6.4 auf der Richterskala ist am Dienstag unweit von Zagreb registriert worden. Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von zehn Kilometern, berichteten italienische Medien. Nach ersten Meldungen führte das Beben zu erheblichen Schäden. Im Ort Petrinja zogen Helfer nach Video-Aufnahmen des Senders N1 einen Mann und ein Kind aus Trümmern. Das Beben war auch stark in Österreich zu spüren.