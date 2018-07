Florjan Lipus erhält Österreichischen Staatspreis .

Der Große Österreichische Staatspreis 2018 geht an Florjan Lipus und damit an einen Kärntner Autor, der in seiner Muttersprache Slowenisch schreibt. Die höchste Kulturauszeichnung der Republik, dotiert mit 30.000 Euro, wird Lipus am 1. Oktober verliehen. "Seine Literatur baut auf ästhetische Autonomie, sprachliches Experiment und literarische Innovation", lobte Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP).