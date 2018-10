Die Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert. Am Dienstag folgt die Bekanntgabe des bzw. der Preisträger des Physik- und am Mittwoch des Chemie-Nobelpreises.

Am Freitag dieser Woche wird verkündet, an wen der Friedensnobelpreis geht, am Montag kommender Woche folgt dann die Bekanntgabe der Preisträger für den Bereich Wirtschaftswissenschaften. 2017 erhielten den Medizin-Nobelpreis drei US-Forscher - Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Dies erfolgte für die Aufklärung der Mechanismen der biologischen Uhr von Lebewesen.