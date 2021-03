Er mache "auf eine grandiose Weise im Wechsel von Selbst- und Fremdbeschreibung deutlich, welch ein seltsames Palimpsest die Biographie eines Menschen ist", begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Roman, der seine Leserinnen und Leser unter anderem zu Filmdrehs nach New Mexiko, auf eine Ranch in Montana oder auch in eine großbürgerliche Wohnung in Innsbruck führt, sei "unterhaltsam und spannend". "Nichts stimmt mit Jakob in diesem durch und durch stimmigen Roman", so die Jury.

Norbert Gstrein wurde 1961 in Tirol geboren und lebt zurzeit in Hamburg. Er wurde bereits 2019 mit dem Österreichischen Buchpreis für "Als ich jung war" ausgezeichnet. Auch den Alfred-Döblin-Preis sowie den Uwe-Johnson-Preis erhielt er bereits für sein Schaffen.

Der Düsseldorfer Literaturpreis wird heuer zum 20. Mal von der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf vergeben und richtet sich an Autorinnen und Autoren, deren deutschsprachige, literarische Werke formal oder inhaltlich auf andere Künste oder Medien verweisen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Patrick Roth, Christoph Peters, Katharina Hacker, Michael Köhlmeier, Marcel Beyer und Marion Poschmann.