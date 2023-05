Migration Auto fährt in Texas in Menschenmenge - acht Tote

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polizei ermittelt an der Unfallstelle Foto: APA/dpa

Werbung

B ei einem schweren Unfall in einer Grenzstadt im Süden der USA sind am Sonntag acht Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Stadt Brownsville im Bundesstaat Texas. Laut US-Medien fuhr ein Geländewagen bei einer Bushaltestelle nahe einer Migrantenunterkunft in eine Menschengruppe. Einige der Toten sollen venezolanische Migranten gewesen sein. Der Fahrer wurde festgenommen. Es war unklar, ob er absichtlich in die Menschenmenge fuhr.