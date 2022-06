Polizei ermittelt Auto fuhr in Berlin in Menschenmenge

Dramatische Szenen in der Berliner Innenstadt Foto: APA/dpa/Reuters

I n der Berliner Innenstadt, beim Breitscheidplatz nahe der Gedächtniskirche, ist am Mittwoch ein Fahrzeug in eine Menschenmenge und ein Geschäft gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet und acht Menschen schwer verletzt. Fünf davon schwebten in Lebensgefahr. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw. Der mutmaßliche Lenker wurde festgenommen. Er wird derzeit vernommen. Die Hintergründe waren vorerst unklar.