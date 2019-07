84-Jähriger nach Verkehrsunfall in Salzburg gestorben .

Der am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall im Salzburger Pongau schwer verletzte 84-jährige Autolenker ist zwei Tage nach dem Frontalzusammenstoß am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Das hat die Polizei am Dienstag der APA mitgeteilt.