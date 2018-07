Zwar beginnen am kommenden Wochenende keine Sommerferien in deutschen Bundesländern. Aber in den Nord-Niederlanden dürften sich wegen des Starts freier Wochen viele Urlauber auf den Weg Richtung Süden machen und damit wieder für Staus auf den heimischen Straßen sorgen. Zusätzliche Belastung erwartet der ARBÖ durch die "European Le Mans Serie" in Spielberg und die "Starnacht am Wörthersee".

Neuralgische Punkte werden laut ARBÖ vom Dienstag die klassischen Routen am Samstag sein. In Tirol sind das die Brenner- und die Inntalautobahn (A13 bzw. A12) sowie die Fernpassstrecke (B179). In der Obersteiermark und in Oberösterreich zählen die Pyhrnautobahn (A9) sowie in Kärnten und Salzburg die Tauernautobahn (A10) dazu. Der Großraum um die Stadt Salzburg mit der Westautobahn (A1) sollte nach Möglichkeit generell gemieden werden. Ein Nadelöhr dürfte auch der Karawankentunnel auf der Kärntner A11 (Karawanken-Autobahn) in Richtung Slowenien werden.

Dazu kommt der Rückreiseverkehr, der sich vor allem an den Grenzübergängen nach Deutschland stauen könnte. Wer kann, sollte die Inntalautobahn vor Kufstein/Kiefersfelden, Suben auf der Innkreisautobahn (A8) und den Walserberg auf der Westautobahn (A1) meiden. Und wer überhaupt kann, dem empfahlen die ARBÖ-Experten, den Samstag als Reisetag ganz zu meiden.

Für weitere Probleme könnten zwei Großereignisse sorgen: In Spielberg findet am Sonntag ein vierstündiges Rennen der European Le Mans Series statt. Vor allem am Sonntag werden laut ARBÖ Verzögerungen rund um den Ring nicht ausbleiben, besonders vor den Auf- und Abfahrten Zeltweg/Ost u. Zeltweg/West ebenso wie auf den Zufahrten zu den "Park+Ride"-Parkplätzen.

Dazu kommt die "Starnacht am Wörthersee" in Klagenfurt. Besuchern, die mit dem eigenem Fahrzeug anreisen, empfahl der ARBÖ, auf der "Autobahnwiese" gegenüber Minimundus zu parken und mit dem Gratis-Shuttle-Bus anzureisen.