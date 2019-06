Reifenplatzer bei 237 km/h wurde Reyes zum Verhängnis .

Zwei Tage nach dem tödlichen Autounfall des früheren spanischen Fußball-Nationalspielers Jose Antonio Reyes ist die Unfallursache offenbar geklärt. Am Luxuswagen des 35-Jährigen sei auf einer Autobahn in der Nähe seiner Heimatstadt Utrera bei Sevilla bei 237 km/h ein Reifen geplatzt. Das berichtete die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" am Montag unter Berufung auf Polizeiangaben.