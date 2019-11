Alkolenker flüchtete nach Unfall: Führerschein weg .

Ein 55-jähriger Alkolenker ist am Mittwochnachmittag auf der B50 in Neusiedl am See auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines 25-jährigen Niederösterreichers zusammengestoßen. Danach fuhr er ohne anzuhalten weiter.