Baby-News Katta-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Weibchen halten bei der Kinderbetreuung zusammen Foto: APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

B aby-News aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Vor rund zwei Wochen ist auf der Affeninsel ein Katta-Jungtier zur Welt gekommen, wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Kattas sind sehr selten und ausschließlich auf der Insel Madagaskar heimisch. Sie stehen als "gefährdet" auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation (IUCN). Ihr Bestand ist in den vergangenen 25 Jahren um ein Viertel geschrumpft - verantwortlich dafür ist der Mensch.