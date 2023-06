MotoGP Bagnaia holt Sprint in Mugello, Binder Topspeed-Rekord

Bagnaia steuert auf ein perfektes Wochenende zu Foto: APA/AFP

T itelverteidiger Francesco Bagnaia hat seine Führung in der MotoGP-WM mit dem Heimsieg im Sprint in Mugello ausgebaut. Der Ducati-Pilot liegt nun vier Punkte vor seinem engsten Rivalen Marco Bezzecchi (Ducati), der am Tag vor dem Großen Preis von Italien Zweiter wurde. KTM-Pilot Brad Binder blieb als Elfter infolge einer Strafe ohne Punkte und verlor Platz drei an Jorge Martin. Mit gemessenen 366,1 km/h sicherte sich Binder den Eintrag für den Topspeed-Rekord in der MotoGP.

Im Rennen am Sonntag (14.00/live ServusTV) startet Bagnaia aus der Pole. Mit ihm in Reihe eins sind die Marquez-Brüder Marc und Alex. Binder wurde nach einem Sturz im Qualifying nur Elfter. Alex Rins stürzte im darauffolgenden Sprint und wurde in einem Krankenhaus in Florenz am rechten Bein untersucht.