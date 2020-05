Am 8. Juni folgt die Verbindung Zürich - Bregenz - München, am 14. Juni 2020 wird der Zugverkehr zwischen Linz und Prag wieder aufgenommen und ab 15. Juni ist München wieder direkt von Innsbruck aus zu erreichen. Verbindungen über Salzburg und Passau nach Deutschland sowie von Wien nach Ungarn waren immer aufrecht.

Ab Ende Juni sind auch die Nightjets wieder unterwegs. Die ersten Verbindungen Wien - Zürich, Wien - Hamburg und Zürich - Berlin werden zu den bestehenden Nightjet-Relationen innerhalb Österreichs zusätzlich aufgenommen. Abhängig von den behördlichen Freigaben werden wir den Nachtzugverkehr für einige weitere Destinationen später aufnehmen.

"Das Wiederhochfahren des internationalen Fernverkehrs ist ein wichtiger Schritt, die uns so wichtige Mobilität zu unseren Nachbarn wieder zu erlangen", sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä. Empfohlen wird, sich aber immer im Voraus über die aktuellen Einreisebestimmungen der einzelnen Länder zu informieren.

Die Auslastung im Fernverkehr liegt mit 30 Prozent noch deutlich unter dem Niveau vor der Coronakrise. Besonders dramatisch ist die Situation bei den Einnahmen durch Ticketverkäufe, meinte Matthä. "Obwohl wir nahezu 100 Prozent der Leistungen erbringen, liegen wir derzeit bei lediglich 25 Prozent jener Erlöse, die wir im Vorjahr zur selben Zeit lukriert haben." Auch der ÖBB Postbus fährt in allen Regionen Österreichs wieder planmäßig, aber auch mit noch deutlich weniger Fahrgästen.

Für den Sommer erwartet die Bahn auch im Fernverkehr eine Steigerung der Nachfrage. "Gerade in diesem Sommer ist es an der Zeit, Österreich neu zu entdecken und das am besten umweltschonend mit der Bahn", riet Matthä.