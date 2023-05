Bahnhof Götzis Betrunkener stach in Vbg. nach Zurechtweisung Mann nieder

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei nahm den tatverdächtigen 35-Jährigen fest. Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

E in betrunkener 35-Jähriger hat am Donnerstag am Bahnhof Götzis (Bez. Feldkirch) einen 24-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Der 35-Jährige hatte auf dem Bahnsteig uriniert, woraufhin er von Anwesenden - darunter auch der 24-Jährige - zum Benützen eines WC aufgefordert worden war. Der 35-Jährige entfernte sich, kam kurz darauf aber wieder zurück und stach dem Mann im Vorbeigehen in den Rücken. Mit einer Notoperation wurde das Leben des 24-Jährigen gerettet.