Der Arbeiter aus dem Bezirk Murtal hatte gegen 8.30 Uhr Druckluftschläuche von einem zu verschrottenden Eisenbahnanhänger entfernt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet plötzlich ein rund 50 Meter entfernt am Gleis stehender Waggon in Bewegung und rollte langsam auf den 26-Jährigen zu. Dieser bemerkte ihn nicht, wurde erfasst, umgestoßen und am linken Bein überrollt.