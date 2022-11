Bakterien 35.000 Tote pro Jahr in Europa durch Antibiotika-Resistenzen

I n Europa sterben jedes Jahr rund 35.000 Menschen an antibiotika-resistenten Bakterien. Der am Donnerstag präsentierte Antibiotika-Bericht der europäischen Seuchenbehörde ECDC zeigt einen Anstieg der Todesfälle gegenüber früheren Schätzungen. "Jeden Tag sterben im EU/EWR-Gebiet fast 100 Menschen an diesen Infektionen", betonte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Die gesundheitlichen Auswirkungen seien vergleichbar mit denen von Influenza, Tuberkulose und HIV/AIDS zusammen.