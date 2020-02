Richard Lugner hat Opernball-Ersatzgast gefunden .

Nach der Absage von Skilegende Lindsey Vonn hat Richard Lugner offenbar doch noch einen Gast für den Wiener Opernball am 20. Februar gefunden. "Wir haben die Zusage", verkündete der Baumeister am Donnerstag. Bekanntgeben will er seine Begleitung um 12.00 Uhr bei einer Pressekonferenz in der Lugner City.