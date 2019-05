Dutzende Heißluftballone schwebten über Salzburg .

Gleich 32 Ballone sind am Freitag in den frühen Morgenstunden im Schlosspark Hellbrunn gestartet und über die Stadt Salzburg gefahren. Durch die Sperre des Flughafens wegen der Sanierung der Start- und Landebahn ist der Luftraum für das Ballonfestival freigegeben worden. Wo sonst die Flugzeuge in den Landeanflug auf den Airport gehen, schwebten am Freitagfrüh die Ballone Richtung Bayern.