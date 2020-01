Neue Post-Bank heißt "bank99" und startet am 1. April .

Die Österreichische Post hat nun erste Details zu ihrem Bankangebot genannt, das am 1. April im Teilbetrieb starten wird. Der Name des Institutes lautet "bank99", es soll für 99 Prozent der Österreicher digital und über Filialen zur Verfügung stehen. Zuerst startet das Service in den eigenbetriebenen Filialen, die Post-Partner sollen am 4. Mai folgen.