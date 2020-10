Tampa Bay Rays gleichen in World Series wieder aus .

Die Baseball-Profis der Tampa Bay Rays haben sich im vierten Spiel der World Series mit 8:7 gegen die Los Angeles Dodgers durchgesetzt. Durch den knappen Sieg, der von Fehlern der Dodgers begünstigt wurde, glich das Team aus Florida am Samstagabend in Arlington in der "Best-of-seven"-Serie auf 2:2 aus.