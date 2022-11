Basketball 111:93 von San Antonio gegen NBA-Leader Milwaukee

Double-Double und vier Blocks von Jakob Pöltl gegen Milwaukee Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M it einem 111:93 gegen Leader Milwaukee Bucks sind die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) nach zuletzt fünf Niederlagen in der National Basketball Association (NBA) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Jakob Pöltl verzeichnete 15 Punkte und zehn Rebounds und somit zum fünften Mal im Spieljahr ein Double-Double. Vier Blocks waren persönliche Saisonbestleistung, drei Assists in 29:47 Minuten rundeten die Statistik des 27-jährigen Wieners ab.