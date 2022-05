Basketball Boston Celtics fehlt in NBA noch ein Sieg zum Final-Einzug

Jaylen Brown (r.) führte die Celtics zum Sieg Foto: APA/dpa

D ie Boston Celtics stehen kurz vor dem Einzug in die Endspiele der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Die Celtics gewannen Spiel fünf des Playoff-Halbfinales bei den Miami Heat am Mittwoch (Ortszeit) 93:80 (37:42) und können am Freitag in heimischer Halle den ersten Finaleinzug seit 2010 perfekt machen. Boston führt in der Serie um die Meisterschaft in der Eastern Conference nun mit 3:2-Siegen und braucht nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen.